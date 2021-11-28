Наставник бирмингемской Астон Виллы Стивен Джеррард нацелился на защитника Ливерпуля Джо Гомеса. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

"Вилланы" проявляют серьезный интерес к универсалу мерсисайдцев, сообщает The Express.

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Джеррард хочет взять Гомеса в аренду в январе. Новый менеджер Виллы определил усиление обороны первоочередной задачей на ближайшее окно переходов. Защитник Ливерпуля, который может сыграть в центре и на обоих флангах, выбыл из основной обоймы исполнителей и может принять предложение бирмингемцев.

В нынешнем сезоне Джо Гомес провел 7 матчей (311 минут) во всех турнирах.

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