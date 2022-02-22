Защитник Ливерпуля Джо Гомес может сменить клуб в поисках стабильной игровой практики.

В январе наставник Астон Виллы Стивен Джеррард пытался договориться об аренде 24-летнего англичанина, но потерпел неудачу. Юрген Клопп не захотел отпускать футболиста.

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Летом бирмингемцы попытаются еще раз организовать переход Джо Гомеса, утверждает Football Insider. По информации источника, этот трансфер станет приоритетным для Астон Виллы.

К слову, Джо Гомес перебрался в Ливерпуль летом 2015-го. Почти за семь лет в команде защитник сыграл 134 матча, в которых отдал две результативные передачи.

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