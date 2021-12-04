Английская Премьер-лига определилась с номинантами на приз лучшему тренеру ноября. В шорт-лист впервые попал наставника бирмингемской Астон Виллы Стивен Джеррард.

Рулевой "вилланов" и еще два тренера поведут борьбу за награду, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Джеррард был назначен на должность коуча Виллы 11 ноября. Под его руководством бирмингемцы одолели Брайтон и Кристал Пелас, прервав 5-матчевую серию поражений. Также приз может достаться Хосепу Гвардиоле (3 победы во главе Манчестер Сити) или Юргену Клоппу, Ливерпуль которого после поражения от Вест Хэма разгромил Арсенал и Саутгемптон (дважды по 4:0).

Отметим, что во время игровой карьеры Стивен Джеррард 6 раз был признан игроком месяца в Премьер-лиге.

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