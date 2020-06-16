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Джеррард: После победы в АПЛ Ливерпуль должен установить статую Клоппа

12:26 53 Читати українською
Джеррард: После победы в АПЛ Ливерпуль должен установить статую Клоппа
Клопп и Джеррард / Getty images

Бывший капитан Ливерпуля Стивен Джеррард поделился мнением о работе Юргена Клоппа на посту главного тренера мерсисайдцев.

"Никто не хочет приписывать титул Ливерпулю заранее, но мы все знаем, что это неизбежно. Для меня это будет большим облегчением. Будучи фанатом команды на протяжении многих лет, будучи игроком и приближаясь к цели так близко, ты знаешь, что это именно то, о чем мечтали люди.

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Хочу сразу пояснить: я считаю, что Юрген – лучший тренер в мире. Он пришел в Ливерпуль и вывел его на новый уровень. Когда Клопп начинал, клуб даже не был в первой четверке АПЛ. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов и первый за последние 30 лет титул чемпиона Англии.

Я считаю, что Юрген должен получить вознаграждение. В футболе мы часто ждем, пока люди не станут старше, прежде чем полностью признать их достижения. Но я знаю, что владельцы клуба этого не допустят. После победы в АПЛ Ливерпуль должен установить статую Клоппа", – цитирует Джеррарда The Athletic.

"Всі легенди, яких ви любите, напивалися до чортиків та курили, наче скажені". Правила життя Юргена Клоппа

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Стивен Джеррард Стивен Джеррард Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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