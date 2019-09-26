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Джеррард отреагировал на слова Клоппа о своем преемнике в Ливерпуле

20:48 145 Читати українською
Джеррард отреагировал на слова Клоппа о своем преемнике в Ливерпуле
Джеррард и Клопп / Getty Images

Бывший хавбек Ливерпуля Стивен Джеррард ответил Юргену Клоппу, который назвал желаемого наследника во главе "красных".

Ранее немецкий специалист назвал именно Джеррарда достойным претендентом на пост тренера мерсисайдцев.

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"Я был одновременно удивлен и доволен. Клоппа не уволят завтра, я бы этого не хотел. Он выполняет фантастическую работу. Я фанат Ливерпуля. Уверен, что любой поклонник Ливерпуля поддержит то, что я скажу: мы хотим, чтобы он оставался еще много лет и приносил клубу как можно больше успехов. Однако я очень доволен", – цитирует Джеррарда Sky Sports.

"Кто не любит Ливерпуль, у того нет сердца", – огненная речь Клоппа на церемонии FIFA The Best-2019

Напомним, 39-летний англичанин возглавляет Рейнджерс, который в прошлом сезоне занял второе место чемпионата Шотландии.

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Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Стивен Джеррард Стивен Джеррард Ливерпуль Ливерпуль
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