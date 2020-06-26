Джеррард отказался от работы в Чемпионшипе

Главный тренер шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард отверг идею возвращения в чемпионат Англии в новом статусе.

40-летний специалист отклонил предложение Бирмингем Сити, сообщает Football Insider.

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На Сент-Эндрюс Джеррард должен был заменить испанца Пепа Клотета, работающего с "синими" с прошлого лета. Легенда Ливерпуля, однако, пока не намерен покидать Рейнджерс. Английский тренер все еще надеется навязать конкуренцию Селтику на внутренней арене в новом сезоне.

Напомним, что Стивен Джеррард возглавил Джерс в июне 2018-го. Под его руководством команда дважды финишировала 2-й в шотландской Премьер-лиге. В свою очередь Бирмингем в данный момент занимает 16-е место в Чемпионшипе, но за восемь туров до конца первенства отстает от зоны плей-офф всего на 9 пунктов.

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