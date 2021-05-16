Рейнджерс в заключительном туре чемпионата Шотландии разбил Абердин, что позволило подопечным Стивена Джеррарда оформить уникальное чемпионство.

Рейнджерс разбил Абердин со счетом 4:0 благодаря дублю Руфа, голу Дефо и автоголу Льюиса, наконец получив чемпионский трофей.

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Команда Джеррарда умудрилась победить в первенстве в стиле "золотого" Арсенала Арсена Венгера, не проиграв ни в одном поединке чемпионата. Из 38 встреч Рейнджерс лишь 6 раз сыграл вничью, выиграв в остальных матчах.

Отметим, что это первый чемпионский трофей Стивена Джеррарда в статусе наставника. В общем, легенда Ливерпуля возглавляет Рейнджерс течение трех сезонов.

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