Джеррард назвал главных претендентов на "Золотой мяч"– Модрич вне списка

Легендарный полузащитник Ливерпуля, который сейчас тренирует Рейнджерс, Стивен Джеррард считает, что "Золотой мяч" должен получить триумфатор ЧМ-2018.

"Золотой мяч" должен получить чемпион мира, стабильно играет на протяжении всего года.

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Главные кандидаты – Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Но никогда нельзя исключать Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Кто-то из этой четверки должен получить эту награду", – подытожил Джеррард для France Football.

Модрич лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018", далее Варан и Мбаппе, – журналист