Джеррард нанес еще одно фиаско Селтику – Рейнджерс выбил заклятого врага из Кубка Шотландии
Рейнджерс обыграл Селтик в рамках 1И8 финала Кубка Шотландии. Отчет читайте на "Футбол 24".
Кубок Шотландии, 1/8 финала
Рейнджерс – Селтик – 2:0
Голы: Дэвис, 10, Кенни, 34 (авт)
Джеррард сделал Рейнджерс чемпионом – легендарный клуб ждал титул 10 лет
Стивен Джеррард уже вернул Рейнджерс чемпионский титул, а теперь нацелился на еще один трофей. Кубок Шотландии был единственным шансом для Селтика хоть немного поквитаться со своим заклятым врагом. Вместо этого получилось еще одно фиаско.
Дерби старой фирмы в рамках Кубка произошло уже на стадии 1/8 финала и завершилось убедительной победой действующего чемпиона. Рейнджерс еще в первом тайме получил комфортное преимущество в два мяча, которое удержал до самого конца. В четвертьфинале "Джерс" сыграют против клуба Сент-Джонстон.
Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ