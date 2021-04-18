Кубок Шотландии, 1/8 финала

Рейнджерс – Селтик – 2:0

Голы: Дэвис, 10, Кенни, 34 (авт)

Джеррард сделал Рейнджерс чемпионом – легендарный клуб ждал титул 10 лет

Стивен Джеррард уже вернул Рейнджерс чемпионский титул, а теперь нацелился на еще один трофей. Кубок Шотландии был единственным шансом для Селтика хоть немного поквитаться со своим заклятым врагом. Вместо этого получилось еще одно фиаско.

Дерби старой фирмы в рамках Кубка произошло уже на стадии 1/8 финала и завершилось убедительной победой действующего чемпиона. Рейнджерс еще в первом тайме получил комфортное преимущество в два мяча, которое удержал до самого конца. В четвертьфинале "Джерс" сыграют против клуба Сент-Джонстон.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ