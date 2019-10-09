Джеррард может заменить Бьелсу в Лидсе

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард стал одним из претендентов на должность рулевого Лидса.

Легенда Ливерпуля может заменить Марсело Бьелсу на тренерском мостике "павлинов", информирует Football Insider.

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Чилиец, скорее всего, покинет Лидс только по завершению текущего сезона, когда заканчивается его контракт. К тому времени Джеррард продолжит свою работу с Рейнджерс, а Бьелса попытается подняться в АПЛ, что ему не удалось в прошлом сезоне. Если Лидс снова останется в Чемпионшипе, то "Бешеный" (прозвище чилийца) точно потеряет свой пост.

После пяти туров Лидс занимает пятую строчку Чемпионшипа, отставая от лидера (Вест Бромвича) на два очка. Рейнджерс с Джеррардом возглавляет чемпионат Шотландии, имея два пункта преимущества над заклятыми врагами из Селтика.

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