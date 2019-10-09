toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ МИЛАН УКРАИНА - ЛИТВА ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Джеррард может заменить Бьелсу в Лидсе

15:40 38 Читати українською
Джеррард может заменить Бьелсу в Лидсе
Стивен Джеррард / Сайт Рейнджерс

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард стал одним из претендентов на должность рулевого Лидса.

Легенда Ливерпуля может заменить Марсело Бьелсу на тренерском мостике "павлинов", информирует Football Insider.

Джеррард отреагировал на слова Клоппа о своем преемнике в Ливерпуле

Чилиец, скорее всего, покинет Лидс только по завершению текущего сезона, когда заканчивается его контракт. К тому времени Джеррард продолжит свою работу с Рейнджерс, а Бьелса попытается подняться в АПЛ, что ему не удалось в прошлом сезоне. Если Лидс снова останется в Чемпионшипе, то "Бешеный" (прозвище чилийца) точно потеряет свой пост.

После пяти туров Лидс занимает пятую строчку Чемпионшипа, отставая от лидера (Вест Бромвича) на два очка. Рейнджерс с Джеррардом возглавляет чемпионат Шотландии, имея два пункта преимущества над заклятыми врагами из Селтика.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
Вест Хэм поддержал Ярмоленко перед матчами Евро-2020 против Литвы и Португалии
10:10
667
Теги
Трансферы Англия Марсело Бьелса Марсело Бьелса Чемпионшип Стивен Джеррард Стивен Джеррард Лидс Лидс Рейнджерс Рейнджерс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
24
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук