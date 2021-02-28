Джеррард может возглавить Ливерпуль после Клоппа
Мерсисайдцы начали поиски замены Юргену Клоппу и, похоже, остановились на легенде клуба.
Наставник Рейнджерс Стивен Джеррард имеет шансы стать преемником Юргена Клоппа в Ливерпуле, сообщает Mirror.
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Поиски нового тренера связаны с потенциальным уходом 53-летнего специалиста в сборную Германии в ближайшие годы. Клопп, по информации источника, счастлив в Ливерпуле, но очень вероятно, что он согласится возглавить Бундестим. Поэтому руководство клуба рассматривает кандидатуру Джеррарда на пост главного тренера.
Рейнджерс – нынешняя команда легенды Ливерпуля – лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Селтик на 15 пунктов. Также подопечные Стивена Джеррарда вышли в 1/8 финала ЛЕ, где сыграют с пражской Славией.
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