Наставник Рейнджерс Стивен Джеррард имеет шансы стать преемником Юргена Клоппа в Ливерпуле, сообщает Mirror.

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Поиски нового тренера связаны с потенциальным уходом 53-летнего специалиста в сборную Германии в ближайшие годы. Клопп, по информации источника, счастлив в Ливерпуле, но очень вероятно, что он согласится возглавить Бундестим. Поэтому руководство клуба рассматривает кандидатуру Джеррарда на пост главного тренера.

Рейнджерс – нынешняя команда легенды Ливерпуля – лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Селтик на 15 пунктов. Также подопечные Стивена Джеррарда вышли в 1/8 финала ЛЕ, где сыграют с пражской Славией.

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