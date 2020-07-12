Джеррард может возглавить английский клуб

Легендарный капитан Ливерпуля Стивен Джеррард может вернуться на Туманный Альбион в новом статусе.

Главный тренер шонтландського Рейнджерса Стивен Джеррард может продолжить тренерскую деятельность в Англии, сообщает издание Daily Express.

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В услугах 40-летнего специалиста заинтересован представитель второго по силе дивизиона – Бристоль Сити. Владелец команды Стив Ленсдаун хочет видеть Джеррарда на посту главного тренера команды. Кроме Стивена руководство клуба рассматривает кандидатуры Криса Хьютона, Ли Бойера и Райана Лоу.

Напомним, Джеррард принял Рейнджерс в мае 2018 года и впервые с сезона 2010/11 вывел команду в групповой раунд Лиги Европы. Контракт английского специалиста с шотландским клубом рассчитан до 2024 года.

К слову, Бристоль Сити в 43 матчах набрал 61 очко и занимает в турнирной таблице Чемпионшипа 11-ю строчку.

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