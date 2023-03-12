Английский специалист проведет встречу с представителями Трабзонспора относительно возможного сотрудничества, сообщает Mirror.

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Сейчас команда осталась без наставника после ухода Абдуллы Авджи. Трабзонспор провалился в последних нескольких матчах, в частности, вылетев из Лиги конференций от Базеля и дважды подряд уступив в чемпионате.

Напомним, Стиви Джи был претендентом на работу в сборной Польши и в Лидсе, но обе команды получили других тренеров. Последним местом работы легенды Ливерпуля была Астон Вилла, откуда был уволен в октябре 2022 года.

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