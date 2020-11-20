Лидс ищет преемника для Марсело Бьелсы. Руководство клуба якобы рассматривает кандидатуру Стивена Джеррарда, сообщает Football Insider.

Челси одержал волевую победу над Шеффилд Юнайтед, Кристал Пэлас в родных стенах разгромил Лидс

По информации источника, тренер Рейнджерс может сменить Бьелсу в двух случаях – по завершении контракта 65-летнего аргентинца летом 2021-го или в случае его досрочного ухода. Также отмечается, что Лидс уже дважды рассматривал кандидатуру Джеррарда: по окончании сезона 2018/19 и осенью 2019 года.

К слову, Лидс сейчас занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ. Рейнджерс после 14-ти туров лидирует в чемпионате Шотландии, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

"Коли ми додзвонились, він вже переглянув 7 матчів Лідса": перфекціоніст Б'єлса відроджує легендарний клуб із Йоркшира