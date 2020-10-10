Бывший хавбек Вест Хэма Джек Уилшир открыт для перехода в шотландский Рейнджерс, сообщает BT Sport.

Уилшир признался, при каких условиях готов вернуться на поле после разрыва контракта с Вест Хэмом

По информации издания, клуб Стивена Джеррарда пока оценивает целесообразность приглашения 28-летнего футболиста. Официального предложения Уилширу шотландцы пока не делали.

Напомним, несколько дней назад Вест Хэм объявил об уходе Уилшира из команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Соответственно, желающим сотрудничать с Джеком не придется платить за переход.

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