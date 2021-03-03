Стивен Джеррард получил красную карточку в поединке 30-го тура чемпионата Шотландии Ливингстон – Рейнджерс (0:1).

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После свистка на перерыв наставник гостей направился к арбитру за объяснениями, почему рефери не показал карточку для соперника за симуляцию в одном из эпизодов игры. Аргументация Джеррарда была слишком эмоциональна, за что и наставник увидел перед собой "красный свет".

Напомним, сейчас Рейнджерс является безоговорочным лидером местного чемпионата и близок к золотым медалям впервые за 10 лет.

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