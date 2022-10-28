Главный тренер Бешикташа Валерьен Исмаэль был уволен со своего поста после поражения команды от Хатайспора в матче 11 тура чемпионата Турции (1:2), и с тех пор боссы стамбульцев находятся в поисках нового наставника.

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Как информирует портал Fanatik, руководство Бешикташа рассматривает девять различных кандидатур на пост главного тренера. Среди них – Стивен Джеррард, Марсело Бьелса и Рафа Бенитес.

Также "орлы" рассматривают вариант с приглашением Шенола Гюнеша, Сергена Ялчина, Доменико Тедеско, Клода Пюэля, Клаудио Раньери и Вахида Халилходжича.

После 11 туров в чемпионате Турции Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице.

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