"Конечно, мне жаль Фрэнка. Это мой бывший партнер по команде, которого я очень уважаю. Но, зная этого парня, я думаю, что он очень скоро вернется. Он стряхнет с себя пыль и снова втянется в это дело. Он использует это время, чтобы провести его с семьей.

Лэмпард не смог попрощаться с футболистами Челси

Чувствую разочарование. Отставка произошла практически сразу после удачного результата (победа в матче Кубка Англии против Лутон Таун, – прим.). Но я не знаю всех нюансов. Не знаю, как он переживал происходящее, какие у него были отношения со всеми в клубе. Мне казалось, что у Челси есть возможность поддержать Лэмпарда в такой тяжелый период, но они поступили иначе. Хотя у Челси это далеко не первая подобная история, так что ничего удивительного", – цитирует Джеррарда издание Goal.

Напомним, Челси объявил об увольнении Лэмпарда 25 января. В прошлом сезоне "синие" под руководством Фрэнка финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В нынешней кампании дела шли не слишком хорошо – 9 место после 19-ти сыгранных туров. От зоны Лиги чемпионов лондонцев отделяет 5 очков.

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