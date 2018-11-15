Джерард объяснил свою ошибку в 2014-м, которая стоила Ливерпулю чемпионства – неожиданные факты

Легенда Ливерпуля, а ныне наставник Рейнджерс Стивен Джеррард приоткрыл новые детали рокового матча против Челси (0:2), после которого Ливерпуль потерял шансы на золото АПЛ.

Напомним, Ливерпуль находился в шаге от чемпионства перед матчем против Челси в сезоне 2013/14. Именно Стивен Джеррард допустил грубую ошибку, потеряв мяч в центре поля, чем воспользовались "синие" и лишили мерсисайдцев шансов на чемпионство.

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"Перед игрой мне сделали инъекцию эпидуральной анестезии, чтобы унять боль в спине. Не думаю, что это можно назвать оправданием. То, что произошло – настоящее невезение.

Но когда ты пишешь книгу или снимаешь фильм, особенно с людьми, которые получили Оскар и делали такие фильмы, как биографию Эми Уайнхаус и Айртона Сенны, ты должен быть максимально откровенным", – цитирует Джеррарда издание Daily Mail.

Напомним, сегодня, 15 октября, в свет выйдет документальный фильм о жизни Стивена Джеррарда.

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