Дженоа пока так и не нашла нового наставника. Сокрушительное поражение от Фиорентины испугало Бруно Лаббадию – специалист отказался в последний момент.

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Клуб не ожидал такого развития событий и не имел запасного варианта. В прессе появились слухи о возможном возвращении Роландо Марана или Давиде Баллардини, но Дженоа даже не контактировала с ними, сообщает PianetaGenoa со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

По информации источника, генуэзцы решили сосредоточиться на других вариантах. Одним из претендентов стал Давиде Никола. Кроме того, Дженоа провела предварительные переговоры с Дженнаро Гаттузо, чтобы узнать реальность такого сценария. Бывший одноклубник Шевченко находится без работы с конца прошлого сезона, когда его контракт с Наполи истек.

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