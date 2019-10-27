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Дженоа установил уникальное достижение в Серии А

09:54 45 Читати українською
Дженоа установил уникальное достижение в Серии А
Дженоа / Фото из открытых источников

Генуэзский клуб в первом же матче под руководством нового тренера вошел в историю чемпионатов Италии.

66’ Кевин Агудело
75’ Кристиан Куаме
79’ Горан Пандев
 
Сандро Тонали 34’
34’ Сандро Тонали
66’ Кевин Агудело
75’ Кристиан Куаме
79’ Горан Пандев

В матче 9-го тура итальянского первенства Дженоа стал обладателем уникального достижения – впервые в чемпионате Италии в воротах соперника смогли отличиться сразу все три игрока, которые вышли на замену, сообщает Opta Paolo.

Дженоа официально получил нового тренера

Генуэзский клуб после первого тайма уступал со счетом 0:1. Во второй половине встречи новоиспеченный наставник команды Тьягу Мотта провел три замены и с каждой попал "в яблочко". Кевин Агудело на 66-й, Кристиан Куаме на 75-й и Горан Пандев на 79-й минутах забили по голу и добыли для своей команды уверенную победу 3:1.

Напомним, 22 октября Дженоа отправил в отставку Аурелио Андреаццоли и представил нового тренера – Тьягу Мотту. Эта победа стала для команды лишь второй в Серии А в этом сезоне – в последний раз "грифоны" смаковали победу еще 1 сентября в домашнем матче против Фиорентины (2:1). В следующем туре генуэзский клуб приедет в гости к лидеру чемпионата – туринскому Ювентусу. Игра состоится 30 октября в 22:00.

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Италия Дженоа - Брешия Кевин Агудело Кевин Агудело Тьягу Мотта Тьягу Мотта Серия А Кристиан Куаме Кристиан Куаме Аурелио Андреаццоли Аурелио Андреаццоли Горан Пандев Горан Пандев Дженоа Дженоа
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