Дженоа и Верона сыграли в 12-м туре чемпионата Италии 2023/24 (1:0). Счет и обзор матча с участием Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Верона на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Обе команды не впечатляют в первой трети сезона. Команда Руслана Малиновского в последних 5-ти турах трижды проиграла и занимала 15 место турнирной таблицы, имея 11 баллов. Верона вообще шла в зоне вылета – 8 очков, 18 позиция и 4 поражения подряд.

Руслан Малиновский впервые за последние матчи не попал в стартовый состав. Полузащитник сборной Украины, получивший вызов от Сергея Реброва на поединок отбора Евро-2024 против Италии, начал в запасе. Атакующий дуэт Дженоа сформировали Гудмундссон и Экубан.

"Он сможет многое нам дать": наставник Дженоа оценил игру Малиновского и дал ему совет

Первый тайм трудно было назвать зрелищным. Моментов было мало. Верона вообще ничего не создала, но проблемы едва не придумал Мартинес. Кипер Дженоа далеко отпустил мяч в пределах штрафной – соперник перехватил, но обошлось. Самые интересные события первой половины случились в последние ее минуты.

Сначала "грифоны" потеряли лидера обороны – Бани повредил бедро и покинул поле. На 43-й минуте штанга спасла Верону после удара Экубана. Розыгрыш углового чуть не стал голевым для Дженоа, но буквально сразу же "грифоны" забили. На 44-й минуте Раду Дрегушин расстрелял ворота Вероны после скидки Хапса. Но весомая роль в голе принадлежит и Гудмундссону, удачно навязавшему борьбу защитнику. 1:0 – первый тайм завершился с минимальным преимуществом команды Альберто Джилардино.

Старт второго тайма принес Дженоа еще одну проблему. Снова травма бедра – на этот раз у Экубана. Малиновский разминался, но вышел не он – Джилардино решил выпустить Пушкаша вместо травмированного форварда. Почти сразу у румына было два момента, чтобы забить, однако он упустил их. Был шанс и у Сабелли, с ударом которого справился Монтипо. Безумное давление Дженоа – кипер Вероны спас еще и после удара Гудмундссона. Повезло гостям, что счет в этот отрезок не стал 2:0.

Верона ответила на 73-й минуте, создав свой первый момент в матче. И какой – штанга сыграла за Дженоа! Вскоре Мартинес впервые спас Дженоа после мощного удара головой. Теперь уже "грифонам" откровенно повезло – Верона вполне могла сравнять. Дженоа ответила несколько неточным ударом Строотмана, после которого нидерландец уступил место Руслану Малиновскому.

Украинцу досталось 5 минут основного времени (10 итоговых), он несколько раз получил мяч, но ничем запомниться не успел. Слишком мало времени получил Руслан от Альберто Джилардино против аутсайдера чемпионата.

1:0 – гол Дрегушина решил судьбу игры. Дженоа набрала 14 очков и поднялась на 13 место. Верона проиграла 5-й матч чемпионата подряд, находясь в зоне вылета.