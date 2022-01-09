Дженоа принимала Специю в рамках 21-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Дженоа, которая за несколько часов до матча потеряла Андрея Шевченко из-за COVID-19, проиграла Специи поединок за 6 очков.

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Провальный первый тайм "грифонов" завершился логическим голом гостей. После перерыва команда украинского специалиста проснулась и пыталась создавать моменты, но Дестро и Пандев упустили свои возможности. Ближе к завершению матча тренер Специи выпустил Виктора Коваленко, который после финального свистка праздновал минимальную победу вместе со своими партнерами.

Три очка позволили Специи оторваться от зоны вылета и подняться на 16-е место. В то же время Дженоа Андрея Шевченко становится явным фаворитом на понижение в классе – 19-е место и 5 очков разницы от спасительного места.

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