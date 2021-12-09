АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ Дженоа – Сампдория: стартовые составы на первое генуэзское дерби Шевченко 9 декабря 15:31 - Дженоа – Сампдория: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А 10 12 2021 Дженоа встречается с Сампдорией в рамках 17-го тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24". Италия 17 тур Дженоа - 21:45 - Сампдория 21:45 10:12:2021 Дженоа – Сампдория: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А Читайте самые интересные новости футбола в Telegram Ссылка скопирована Украинцы за рубежом Дженоа Сампдория Италия Андрей Шевченко Дженоа - Сампдория показать скрыть Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter