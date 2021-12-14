Шевченко в поисках своей первой победы во главе генуэзского клуба. За 5 туров в Серии А украинский тренер наработал лишь на одну ничью при 4 поражениях и единственный забитый мяч. Где смотреть матч Дженоа – Салернитана онлайн? Игру транслируют oll.tv и канал "Футбол 1".

Момент істини для Шевченка, Зінченко спробує розвинути успіх, АПЛ у зоні ризику – топ-матчі мідвіку

Напомним, по пути к 1/16 обе команды прошли по одному сопернику. В чемпионате Италии Салернитана занимает последнее место, но обыграла "грифонов" в рамках Серии А. Команда Шевы также застряла в зоне вылета.