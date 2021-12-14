Дженоа – Салернитана: где смотреть матч Кубка Италии – Шевченко идет за первой победой
20:40 - Читати українською
Дженоа принимает Салернитану в 1/16 финала Кубка Италии 2021/22. Где смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24"
Шевченко в поисках своей первой победы во главе генуэзского клуба. За 5 туров в Серии А украинский тренер наработал лишь на одну ничью при 4 поражениях и единственный забитый мяч. Где смотреть матч Дженоа – Салернитана онлайн? Игру транслируют oll.tv и канал "Футбол 1".
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Напомним, по пути к 1/16 обе команды прошли по одному сопернику. В чемпионате Италии Салернитана занимает последнее место, но обыграла "грифонов" в рамках Серии А. Команда Шевы также застряла в зоне вылета.
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