Шевченко дебютирует в Серии А: онлайн-трансляция матча Дженоа – Рома
Андрей Шевченко проводит первый матч в Серии А в роли тренера. Стартовые составы команд и ссылrf на онлайн-трансляцию игры Дженоа – Рома ищите в этой новости.
Матч Дженоа – Рома стартует на 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.
У Шевченко много кадровых потерь – Кайседо, Фарес, Дестро, Бани, Максимович и Кришито не могут сыграть. У Моуринью проблемы в обороне – отсутствуют Спинаццола, Винья и Калафиори.
Стартовые составы команд
Дженоа: Сиригу – Бираски, Васкес, Масьелло – Сабелли, Бадель, Ровелла, Стураро – Камбьясо – Пандев, Экубан.
Запасные: Шемпер, Маркетти, Ванхойсден, Бехрами, Гильоне, Бьянки, Эрнани, Букcа, Серпе, Портанова, Туре, Гальдамес.
Рома: Патрисиу – Манчини, Кумбулла, Ибаньес – Карсдорп, Пеллегрини, Верету, Эль-Шаарави – Шомуродов, Мхитарян – Абрахам.
Запасные: Фусато, Смоллинг, Перес, Рейнольдс, Майораль, Дзаньоло, Диавара, Бове, Дарбо, Залевски, Афена-Гьян, Трипи.
Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?