Андрей Шевченко проводит первый матч в Серии А в роли тренера. Стартовые составы команд и ссылrf на онлайн-трансляцию игры Дженоа – Рома ищите в этой новости.

Матч Дженоа – Рома стартует на 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

У Шевченко много кадровых потерь – Кайседо, Фарес, Дестро, Бани, Максимович и Кришито не могут сыграть. У Моуринью проблемы в обороне – отсутствуют Спинаццола, Винья и Калафиори.

Стартовые составы команд

Дженоа: Сиригу – Бираски, Васкес, Масьелло – Сабелли, Бадель, Ровелла, Стураро – Камбьясо – Пандев, Экубан.

Запасные: Шемпер, Маркетти, Ванхойсден, Бехрами, Гильоне, Бьянки, Эрнани, Букcа, Серпе, Портанова, Туре, Гальдамес.

Рома: Патрисиу – Манчини, Кумбулла, Ибаньес – Карсдорп, Пеллегрини, Верету, Эль-Шаарави – Шомуродов, Мхитарян – Абрахам.

Запасные: Фусато, Смоллинг, Перес, Рейнольдс, Майораль, Дзаньоло, Диавара, Бове, Дарбо, Залевски, Афена-Гьян, Трипи.

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