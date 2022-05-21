Программу дня в Италии открывала встреча в Генуе между Дженоа и Болоньей. Турнирного значения она не имела, ведь обидчики Андрея Шевченко давно упустили шансы на сохранение прописки в Серии А. Гости же выше 12-го места не поднялись бы.

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Единственной мотивацией для команд могло стать желание хлопнуть дверью на прощание. Кроме того, Болонья могла бы реабилитироваться за домашний разгром от Сассуоло. Матч действительно оказался интересным и достаточно ровным. В первом тайме Дженоа действовала активнее и острее, однако конвертировать свое преимущество в забитый мяч "грифонам" не удалось.

Гости лучше сыграли по перерыву, но с реализацией тоже были проблемы. Тем не менее, на 66-й минуте им удалось открыть счет, а помогли в этом генуэзцы: после вброса с аута Барроу влетел на левый край штрафной и попытался обыграться с партнером – мяч попал в Эстигора и идеально отскочил обратно на Мусу. После этого нападающий выстрелил с близкого расстояния с острого угла. Шемпер не выручил. 0:1!

Этот гол оказался единственным во встрече. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Болоньи и прощание Дженоа с Серией А.

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