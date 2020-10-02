Теперь у "грифонов" 22 больных коронавирусом, 16 из них – игроки, сообщает Football Italia.

Серия А на грани срыва – власти Италии требуют остановить чемпионат

После 19-ти проведенных тестов (14 исполнителей провалили) медики провели повторный анализ. Положительные тесты в этот раз обнаружили у хавбека Петара Брлека и новичка Миха Зайца, а также у помощника главного тренера Вальтера Брессана. Ранее Серия А перенесла матч против Торино, который генуэзцы должны были сыграть на выходных.

Напомним, что Италия была эпицентром первой волны пандемии коронавируса весной.

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