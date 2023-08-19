Дженоа в твиттере опубликовала видеоролик с эффектными голами Малиновского. Львиная часть из них – голы Руслана в составе Аталанты в Серии А, однако не обошли вниманием и забитый мяч хавбеком в составе Марселя (пострадал ПСЖ).

Малиновский официально стал игроком Дженоа

Напомним, что сегодня, 19 августа, Малиновский официально присоединился к Дженоа из Марселя. 30-летний футболист присоединился к бывшей команде Андрея Шевченко на правах аренды с правом выкупа за 10 млн евро.

Руслан перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. За провансальцев украинец сыграл в 23 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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