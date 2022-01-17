Руководство генуэзцев продолжает готовить команду для нового тренера, имя которого пока неизвестно. Даже увольнение Андрея Шевченко не оставило Давиде Бираски в команде.

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Турецкий Карагюмрюк арендовал 27-летнего итальянца до конца нынешнего сезона. В первой половине текущего розыгрыша Серии А защитник сыграл 14 матчей, результативными действиями не отличался.

Заметим, что Давиде Бираски практически всю свою карьеру на высоком уровне провел имено в Дженоа, куда перебрался летом 2016 года. В общей сложности отыграл 156 матчей, в которых отдал 4 результативных передачи.

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