"Это была идея, рожденная случайно. Мы с руководством Пармы имели совсем другие дела. В понедельник в 16:30 мне позвонили по телефону, чтобы спросить, можно ли это сделать. Мне никогда не приходилось так быстро оформлять сделку.

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Все заняло всего два часа. Это было так неожиданно, что пришлось работать по телефону, и я руководил процессом из дома. Скепсис не покидал меня до конца.

У Дженоа в последнее время много изменений. Есть ощущение, что они хотят начать заново с молодыми игроками. Очевидно, они ничего не сказали Горану из-за уважения. Они никогда не отталкивали его, но он и сам понимал, что больше не может быть здесь главным героем", – сказал Корси Calciomercato.

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