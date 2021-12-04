Дженоа объявила о назначении Алессандро Корсини новым главным врачом клуба, сообщает официальный сайт "грифонов".

"Зажгите свечу в храме": в Италии оценили перспективы Шевченко одержать первую победу в матче с Ювентусом

Интересно, что с 2015 по 2020 гг. он работал врачом первой команды Интера. Кроме этого, Корсини был врачом Федерации зимних видов спорта Италии с 2007 по 2014 год, а с 2021-го – врачом Федерации триатлона Италии.

Назначение очень своевременно, ввиду переполненного лазарета генуэзской команды – накануне к Дестро, Кришито, Кайседо и другим присоединился Николо Ровелла с повреждением бедра.

Напомним, после 15-ти туров Дженоа в турнирной таблице Серии А идет восемнадцатой, имея в своем активе 10 очков. Уже в воскресенье, 5 декабря, грифоны на выезде встретятся с Ювентусом. Начало встречи в 21:45.

Шева проти Юве, Маліновський їде до проблемного лідера, Реал екзаменує небезпечних басків, der Klassiker – анонс вікенду