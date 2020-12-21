Поражение от Беневенто, который возглавляет Филиппо Индзаги, стало последней каплей для руководства "грифонов". Вместе с Мараном в отставку ушел его тренерский штаб, сообщает официальный сайт Дженоа.

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В нынешнем сезоне это уже второе увольнение главного тренера команды Серии А. Первой стала Фиорентина, которая вместо Джузеппе Якини назначила Чезаре Пранделли.

Добавим, что Маран возглавил Дженоа только в августе и провел с командой 15 поединков. В нынешнем сезоне генуэзцы одержали только одну победу и после 13-ти туров заслуженно находятся на предпоследнем месте турнирной таблицы Серии А.

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