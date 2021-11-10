В команду Шевченко войдет еще 5 специалистов, а помощником украинца будет Мауро Тассотти, сообщает официальный сайт Дженоа.

Шевченко у Дженоа: з ким працюватиме екс-тренер збірної України та чого очікувати від нього в Серії А

Также в тренерский штаб войдут Андреа Адзалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини. С Тассотти, Адзалином и Ночентино Шевченко работал в сборной Украины. Бономи работал техническим тренером в Эмполе и Беневенто и видеоаналитиком в Наполе. Фиори же тренер воротников и успел поработать в Милане и Наполи.

Добавим, что украинский наставник вернулся в Серию А, возглавив Дженоа. Первый поединок Андрея Николаевича во главе генуэзцев состоится 20 ноября, а соперником станет Рома Жозе Моуринью.

"Шевченко в Дженоа стане топовим": екс-тренер збірної України ефектно змінює все – італійські ЗМІ та легенди здивовані