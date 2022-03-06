Александр Блессин до сих пор не может победить с Дженоа в Серии А.

Чемпионат Италии 2021/22, 28-й тур

Дженоа – Эмполи – 0:0

Болонья – Торино – начало в 16:00

Венеция – Сассуоло – начало в 16.00

Фиорентина – Верона – начало в 16:00

Ювентус – Специя – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывала встреча в Генуе между Дженоа и Эмполи. "Грифоны" под руководством Александра Блессина ещё не проиграли ни одного из 5-ти матчей, расписав 5 ничьих, но это никак не помогало в борьбе за выживание – команда шла в зоне вылета с отставанием в 8 очков от спасительной 17-й позиции. Именно поэтому им нужна была исключительно победа.

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Впрочем, судьба продолжает смеяться над обидчиками Андрея Шевченко. Эмполи, последний раз побеждавший в декабре 10 туров назад, провёл плохой матч, но удержал нулевую ничью – да ещё и поднялся на 12 позицию в таблице. Дженоа, расписав 6-ю "мировую" подряд, осталась на 18-й строчке.

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