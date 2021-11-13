Как сообщалось ранее, одним из тех, кого новоиспеченный тренер Дженоа Андрей Шевченко хотел бы видеть в своей команде, является защитник Динамо Виталий Миколенко. Однако, украинский клуб просит за своего футболиста около 20 млн евро, что для "грифонов" сейчас является неподъемной суммой.

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В результате генуэзцы хотели бы предложить киевлянам другой вариант – аренду с обязательством выкупа за меньшую сумму, сообщает Calcio Style. Напомним, на Миколенко также претендует Наполи, возглавляющий турнирную таблицу Серии А.

Добавим, что в текущем сезоне Миколенко провел за Динамо 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голевыми передачами. Контракт защитника с "бело-синими" рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн. евро.

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