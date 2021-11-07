Похоже, слухи о приходе на тренерский мостик Дженоа Андрея Шевченко приобретают очертания. Пресс-служба "грифонов" разместила на клубной странице в социальной сети Твиттер пост, в котором намекнула на назначение украинца на вакантную должность, опубликовав украинский флаг.

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Не остался в стороне и сам виновник. Шевченко в ответ опубликовал пост с красным и синим цветами, символизирующими Дженоа.

Напомним, СМИ активно сватают Шевченко на должность главного тренера Дженоа. Предыдущего наставника – Давида Баллардини – уже уволили из-за провальных результатов команды. Подписание контракта с экс-водителем сборной Украины планируется на понедельник, 8 ноября.

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