Генуэзская команда во главе с Андреем Шевченко продолжает искать усиление. На радарах оказался вингер Ювентуса.

Деян Кулусевски находится в сфере интересов Дженоа, которая мечтает его пригласить, сообщает журналист FootMercato Санти Ауна.

Ювентус отказался от обмена Кулусевски на проблемного форварда Барселоны

"Грифоны" рассматривают вариант аренды 21-летнего шведа, поэтому руководство команды Шевченко уже контактировало с агентом игрока. За ситуацией внимательно следят английские Арсенал и Тоттенхэм.

Кулусевски в текущем сезоне провел в футболке Ювентуса 21 матч (34 минуты в среднем), в которых отметился голом и тремя ассистами.

К слову, "Старая синьора" расположилась на 5 строчке турнирной таблицы Серии А, Дженоа украинского специалиста – 18-я.

Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду