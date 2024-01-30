Прошлым летом Дженоа арендовала у Марселя Малиновского с правом выкупа. Как информирует RMC Sport, клубы согласовали между собой сумму этого выкупа в размере 7 млн евро. Таким образом, украинский полузащитник станет полноценным игроком "грифонов". Эту же информацию подтверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Дженоа окончательно определилась с судьбой Малиновского

В то же время Марсель и Дженоа договорились ещё об одном трансфере. Из Франции в Италию переберётся полузащитник Олимпика Витинья. Португалец будет арендован "грифонами" с правом выкупа, его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Дженоа благодаря камбэку продолжила беспроигрышную серию – Малиновский чуть не забил, но остался в тени главных героев