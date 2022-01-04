Кшиштоф Пйонтек вскоре может покинуть Германию и вернуться в Италию, а именно в Геную, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио .

Первый трансфер Шевченко: Дженоа усилилась защитником, прекрасно игравшим в ЛЧ

Тамошний клуб во главе с украинским специалистом уже контактировал с Гертой и предварительно договорился о трансфере поляка. Речь идет об аренде с правом выкупа за 17 миллионов евро. Теперь все в руках 26-летнего нападающего, которому нужно только согласиться на переход.

Напомним, Пйонтек отлично провел в Дженоа сезон 2018/19, после чего его приобрел Милан. Заиграть в гранде Кшиштофу не удалось, а потому через год его продали в Герту. За "Старую Леди" форвард в этой кампании провел всего 358 минут, в которых отличился единственным мячом.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок