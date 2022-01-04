Дженоа хочет вернуть Пйонтека и готовит 17 миллионов евро
Андрей Шевченко продолжает искать усиление для "грифонов" в зимнее трансферное окно. На радарах оказался знаменитый нападающий Герты.
Кшиштоф Пйонтек вскоре может покинуть Германию и вернуться в Италию, а именно в Геную, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
Первый трансфер Шевченко: Дженоа усилилась защитником, прекрасно игравшим в ЛЧ
Тамошний клуб во главе с украинским специалистом уже контактировал с Гертой и предварительно договорился о трансфере поляка. Речь идет об аренде с правом выкупа за 17 миллионов евро. Теперь все в руках 26-летнего нападающего, которому нужно только согласиться на переход.
Напомним, Пйонтек отлично провел в Дженоа сезон 2018/19, после чего его приобрел Милан. Заиграть в гранде Кшиштофу не удалось, а потому через год его продали в Герту. За "Старую Леди" форвард в этой кампании провел всего 358 минут, в которых отличился единственным мячом.
Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок