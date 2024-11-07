Пока внимание всей Европы было приковано к матчам Лиги Европы и Лиги конференций, на Апеннинах начался новый тур чемпионата. Дженоа и Комо подходили к поединку на Луиджи Феррарис с идентичными показателями: по 2 победы, 6 поражений и 9 набранных очков. Соседи по турнирной таблице, с перспективой борьбы за выживание.

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В лучшем настроении, по логике, должны были бы находиться хозяева. Ведь они на днях неожиданно победили Парму, тогда как Комо последние три матча проиграл. Однако в первом тайме счет открыли именно подопечные Сеска Фабрегаса. Да Кунья воспользовался пасом от... Нико Паса.

После перерыва Дженоа поднажала, Комо сосредоточился на контратаках. Во время одной из них во второй раз ворота хозяев на 67-й минуте распечатал Кутроне. Но через мгновение радость гостей угасла – VAR нашел офсайд.

Отмененный гол Кутроне

Джилардино попытался спасти игру, бросив в бой Марио Балотелли. Звездный в прошлом форвард заметно прибавил в весе за время без большого футбола. Но характер у Марио остался неизменен – не прошло и пяти минут, как он увидел перед собой "горчичник" за борцовские приемы.

Развязка наступила уже в компенсированное арбитром время. После подачи углового Пинамонти подрезал мяч на дальнюю штангу, а там Вольякко красивыми боковыми "ножницами" сравнял счет – 1:1. Оба клуба набирают по десятому очку и на два балла отрываются от зоны вылета.

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