В рамках 28-го тура Серии А Парма в родных стенах уступила Дженоа. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Дженоа приехал в гости к Парме. "Крестоносцы" находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы, поэтому победа, тем более в домашнем поединке была для них очень важна.

В середине первого тайма хозяева вышли вперед – Грациано Пелле в штрафной соперника эффектно пробил через себя. Для 35-летнего нападающего этот гол стал дебютным в составе Пармы, после того, как он покинул клуб в 2013 году ради трансфера в Фейеноорд.

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После перерыва на поле появился Джанлука Скамакка, который, не теряя времени, сначала сравнял счет, а на 59-й записал в свой актив дубль – 1:2. До последних минут матча пармезанцы отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, однако финальный свисток зафиксировал волевую победу "грифонов".

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