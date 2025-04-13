В воскресенье, 13 апреля, 32-й тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 32-й тур

Верона – Дженоа – 0:0

Фиорентина – Парма – 0:0

Комо – Торино – начало в 19:00

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Дженоа на выезде расписала безголевую ничью с Вероной. Украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский получил повреждение на тренировке и не попал даже в заявку. Гости владели игровым преимуществом, однако позволяли сопернику убегать в стремительные контратаки.

Как следствие, "мастифы" создали два голевых момента, тогда как соперник смог лишь на один удар в створ ворот. Ничья принесла Дженоа 39 очков и оставила на двенадцатой строчке турнирной таблицы Серии А. Верона с 32-мя пунктами четырнадцатая.

В параллельной встрече Фиорентина не нашла аргументов против Пармы. Уже на 3-й минуте "фиалки" должны были пропускать, но Де Хеа спас после удара Бернабе. Кин и Фаджоли после перерыва упустили роскошные возможности вывести хозяев вперед. Не смог забить и Додо, а вот успешную попытку взятия ворот от Ричардсона отменил VAR.

Фиорентина теряет шанс подняться в зону еврокубков и остается восьмой (53 очка). Парма с 28-ю пунктами балансирует над зоной вылета.

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