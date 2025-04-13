Дженоа без Малиновского разошлась миром с Вероной, Фиорентина потеряла шанс ворваться в зону еврокубков
В воскресенье, 13 апреля, 32-й тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Италия, Серия А, 32-й тур
Верона – Дженоа – 0:0
Фиорентина – Парма – 0:0
Комо – Торино – начало в 19:00
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Дженоа на выезде расписала безголевую ничью с Вероной. Украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский получил повреждение на тренировке и не попал даже в заявку. Гости владели игровым преимуществом, однако позволяли сопернику убегать в стремительные контратаки.
Как следствие, "мастифы" создали два голевых момента, тогда как соперник смог лишь на один удар в створ ворот. Ничья принесла Дженоа 39 очков и оставила на двенадцатой строчке турнирной таблицы Серии А. Верона с 32-мя пунктами четырнадцатая.
В параллельной встрече Фиорентина не нашла аргументов против Пармы. Уже на 3-й минуте "фиалки" должны были пропускать, но Де Хеа спас после удара Бернабе. Кин и Фаджоли после перерыва упустили роскошные возможности вывести хозяев вперед. Не смог забить и Додо, а вот успешную попытку взятия ворот от Ричардсона отменил VAR.
Фиорентина теряет шанс подняться в зону еврокубков и остается восьмой (53 очка). Парма с 28-ю пунктами балансирует над зоной вылета.