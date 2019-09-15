Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский в ожидании своего шанса

Дженоа и Аталанта встречаются в 3-м туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский попал в заявку на игру. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча Серии А 2019/20 – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 13:30. Руслан Малиновский и после гола за сборную Украины в третий раз подряд готовится выйти со скамейки запасных. Сейчас украинец не отличался результативными действиями в официальных матчах за "Богиню". Его Аталанта дважды сыграла со счетом 2:3 – на выезде переиграла спали, а дома уступила Торино. Дженоа занимает пятое место, устояв на поле Ромы (3:3) и обыграв Фиорентину (2:1) с ее звездным новичком Рибери.

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Дженоа: Раду – Ромеро, Кристиан Сапата, Кришито; Гильоне, Шоне, Радованович, Лерагер, Баррека – Куаме, Пинамонти

Аталанта: Голлини – Толои, Джимсити, Масьелло – Хатебор, Фройлер, Пашалич, Госенс – Гомес – Иличич, Дуван Сапата