Дженоа принимает Аталанту в 37-м туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Дженоа – Аталанта стартует в 16:00 по Киеву. Бергамаскам нужно сделать последний шаг к Лиге чемпионов – победа обеспечит команде Джан Пьеро Гасперини минимум место в топ-4 за тур до финиша первенства. Дженоа уже не имеет турнирных задач – "грифоны" гарантировали себе прописку в Серии А, а шансы подняться в топ-10 крайне скудные. Поединок первого круга в Бергамо между этими командами завершился нулевой ничьей.

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Руслан Малиновский, который отмечается результативными действиями уже в 9-ти (!) последних поединках чемпионата, выйдет на поле с первых минут, а вот Виктор Коваленко даже не поехал в Геную.

Дженоа – Аталанта: стартовые составы

Дженоа: Маркетти – Радованович, Масьелло, Онжен – Гильоне, Зайц, Ровелла, Меледжони, Кассата – Дестро, Пьяца.

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимсити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Малиновский, Миранчук – Сапата.

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