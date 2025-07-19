Дженоа на своем официальном сайте сообщила об аренде у Интера Валентина Карбони. 20-летний аргентинец будет выступать за "грифонов" весь сезон 2025/26.

Киву выделил героя Интера в матче Клубного чемпиона мира – он сыграл впервые за 8 месяцев

Напомним, что Валентин из Интера перешел в Марсель в августе 2024 года с правом выкупа за 36 миллионов евро. В октябре он получил травму крестообразной связки, из-за которой выбыл до конца сезона, а в феврале клубы договорились о досрочном прекращении аренды.

Летом Кристиан Киву взял Карбони вместе с командой на Клубный ЧМ, и аргентинец забил победный мяч в ворота Уравы Ред Даймондс (2:1) на 90-й минуте. После матча тренер выделил Карбони.