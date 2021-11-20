Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко ответил на главные вопросы перед своим дебютом в поединке против Ромы.

"Я улыбаюсь, потому что в Генуе солнечно. Надо быть оптимистами, хотя у нас очень много травмированных. Думаю, что одна из причин такого количества травм – качество полей на базе. Я уже говорил об этом с руководством, к Рождеству будут проведены работы.

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Спастись от вылета – для нас как скудетто? Нет, как победа в Лиге чемпионов.

Завтра не факт, что мы увидим мою идею футбола. Я должен адаптироваться к имеющимся игрокам. Поэтому завтра будем использовать систему игры, которая им удобнее.

Очень не хватит Кришито – он сильный игрок и лидер команды. Пандев фантастический. Увидим, сыграет ли он завтра.

Надеюсь, нам поможет энтузиазм болельщиков. Нам нужен 12-й игрок. Уверен, что мы сыграем хорошо.

Рома – очень сильная команда, несмотря на последние результаты. Они опасны при стандартах, создают много моментов", – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.

Поединок 13 тура Серии А Дженоа – Рома состоится 21 ноября, начало в 21:45. Сейчас команда Шевченко расположилась на 17-й строчке Серии А.

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