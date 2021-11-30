Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко пообщался с прессой в преддверии матча 15-го тура Серии А с Миланом.

"Команда должна быть очень мотивированной, проявить характер. Матч будет очень сложным, надо много работать. Милан – очень сильный соперник. Изменения в стартовом составе? У нас сегодня будет тренировка, еще одна – завтра. Увидим, в каких кондициях игроки и тогда примем решение.

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Конечно, играть против Милана – это очень эмоциональное событие. Но я стараюсь блокировать эмоции, ведь это часть моей работы, часть жизни. Я – профессионал. Обещаю болельщикам Дженоа, что сделаю все возможное, чтобы создать проблемы для Милана. Я всегда болею за Милан, но не в матче против Дженоа.

Мы должны сохранить структуру игры, которую продемонстрировали в предыдущих матчах, крепость. Со временем будем прогрессировать – стараться лучше контролировать мяч, лучше контролировать игру.

Милан проиграл дважды подряд, но Милан играет в красивый футбол. Я посмотрел много их матчей. Они хорошо играют, создают множество моментов. Нам нужно быть внимательными. Я очень благодарен болельщикам за их поддержку. Это очень важно для команды. Надеюсь завтра они будут нашим 12-м игроком", – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.

Напомним, поединок между Дженоа и Миланом состоится в среду, 1 декабря. Начало встречи в 21:45.

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