Дженоа – Милан – 0:2 – видео голов и обзор матча

Милан на выезде победил Дженоа и поднялся в зону Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 20-й тур

Дженоа – Милан – 0:2

Голы: Борини, 72, Сусо, 83

Милан победил Дженоа и поднялся в зону Лиги чемпионов

В рамках 20-го тура итальянской Серии А Милан благодаря голам Фабио Борини и Хесуса Сусо одолел Дженоа.

Счет во встрече удалось открыть на 71-й минуте. Атака через правый фланг завершилась передачей Конти в штрафной и замыканием Борини. Велозу получил возможность сравнять счет на 75-й, но его неистовый выстрел Доннарумма перевел в перекладину.

После чего Милан забрал мяч и быстро закрыл игру. На 83-й минуте Кутроне выполнил передачу на Сусо, а тот, прицелившись, расстрелял дальний угол, установив окончательный счет на табло.