Дженоа – Лацио – 2:3 – видео голов и обзор матча

В матче 25-го тура Серии А Лацио не без проблем обыграл Дженоа. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Уже на второй минуте черногорский защитник римлян Адам Марушич в падении сумел попасть в девятку. После перерыва Лацио усилиями Чиро Иммобиле счет удвоил, но сразу же пропустил в ответ.

Очередной тур Серии А под угрозой срыва – матчи чемпионата могут перенести из коронавируса

В середине тайма Данило Катальди увеличил преимущество "орлов" до двух голов. За минуту до окончания матча Доменико Кришито с пенальти счет сократил, но на большее банально не хватило времени.

Благодаря этой победе Лацио с 59-ю очками вплотную приблизился к первой строчке турнирной таблицы, а Дженоа не смог выйти из зоны вылета.

Шахов не помог Лечче избежать поражения от Ромы, Лацио на выезде переиграл Дженоа: 25-й тур Серии А, воскресенье