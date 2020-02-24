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Дженоа – Лацио – 2:3 – видео голов и обзор матча

10:26 21 Читати українською
Дженоа – Лацио – 2:3 – видео голов и обзор матча
Дженоа – Лацио – 2:3 / Твиттер ФК Лацио

В матче 25-го тура Серии А Лацио не без проблем обыграл Дженоа. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

57’ Франческо Кассата
89’ Доменико Кришито
 
Адам Марушич 2’
Чиро Иммобиле 51’
Данило Катальди 71’
2’ Адам Марушич
51’ Чиро Иммобиле
57’ Франческо Кассата
71’ Данило Катальди
89’ Доменико Кришито

Уже на второй минуте черногорский защитник римлян Адам Марушич в падении сумел попасть в девятку. После перерыва Лацио усилиями Чиро Иммобиле счет удвоил, но сразу же пропустил в ответ.

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В середине тайма Данило Катальди увеличил преимущество "орлов" до двух голов. За минуту до окончания матча Доменико Кришито с пенальти счет сократил, но на большее банально не хватило времени.

Благодаря этой победе Лацио с 59-ю очками вплотную приблизился к первой строчке турнирной таблицы, а Дженоа не смог выйти из зоны вылета.

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